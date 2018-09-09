До лікаря Коновала з маленького містечка їдуть пацієнти з усіх усюд

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Про це пише на своїй сторінці у фейсбук журналіст Галина Федоренко.

"Так сталось, що моя необережність з велосипедом, призвела до перелому кістки кисті правої руки. Знайомі порадили поїхати до Торчина, знаного в усій окрузі лікаря-травматолога Андрія Коновала. Це для гарантії правильного складення поломаних кісток", - пише журналістка.

Допоки чекала на лікаря в коридорі, а потім реєструвала картку, я постійно чула дві фрази: до травматолога і Локачинський район. Таке враження, що я не в Торчині в лікарні, а в Локачах. Після тритижневого носіння гіпсу, я знову приїхала до лікаря. Який відправив мене робити рентгенівський знімок, аби побачити, як іде процес зростання кісток.

- Зачекайте, будь ласка, - сказали мені при вході в кабінет, - у нас терміновий пацієнт.

Через деякий час мене запросили. Медсестра, вибачаючись за затримку, сказала, що привезли жінку, яку переїхав трактор, тому терміново потрібно було зробити знімок. Я поцікавилась:звідки? Відповідь: із Затурець.

- У вас всі пацієнти з Локачинського району…

- Лише з Локачинського. Тільки ми вимушені робити знімки на старому апараті, а їм дали новий.

Слава про лікаря-травматолога із Торчина Андрія Коновала вийшла далеко за межі району. Про його сучасні методи роботи говорять всі, хто стикався з проблемою. Перейнявши досвід оперування в сучасних клініках Польщі та Німеччини, де він стажувався, забезпечивши відділення необхідним інструментом, апаратурою, лікар від Бога Андрій Коновал уже багато років ставить на ноги своїх пацієнтів.

Спостерігаючи за ним, я відмітила про себе ще таку річ: він любить людей, він любить свою роботу. У нього немає шаблонного підходу до неї. Для Коновала кожен пацієнт (маленький, дорослий чи старенький), незалежно від статків, це особистість, яка потребує його уваги і допомоги. Про це знають і працівники райлікарні, яку він очолює добрий десяток літ.