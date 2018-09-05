Пластика уздечки губ и языка: почему оперировать важно?

Уздечка языка и губ – это тоненькая связка слизистой, соединяющая губу и язык с челюстью. К сожалению, во время развития плода случается, что уздечка становится слишком короткой или размещается намного ближе к губе или челюсти, чем это должно быть. Хорошие новости – это то, что уздечку можно оперировать без вреда здоровью ребенка.

Пластика уздечки губ и языка: что это, для чего и какие последствия

Правильно развитая уздечка – это полноценное кормление грудью, это нормальное развитие речи, это правильное сосание, глотание и очищение ротовой полости языком. Даже такие забавные мелочи, как употребление мороженого, поцелуи или ловля языком снежинок также зависят от правильно развитой уздечки.

Может ли мама в процессе кормления повлиять на развитие уздечки?

Многим матерям ошибочно доказывают, что если они не могут успешно кормить грудью, то с ними что-то не так. Это неправда – некоторые младенцы рождаются уже с неправильно развитой уздечкой и мама тут ни при чем. Дело в том, что качество и скорость кормления зависят от обеих уздечек – той, что связывает губы и той, что под языком. Если уздечка под языком слишком короткая, то ребенок не способен манипулировать языком полностью и даже процесс плача для него становится трудностью. В процессе кормления ребенку труднее охватить весь сосок, поэтому большая часть давления приходится на переднюю губу. От этого уже страдает и мама: она должна кормить ребенка чаще и дольше, часто кормление вызывает повреждения сосков, болезненные ощущения и даже синяки. К тому же, если ребенок не способен высосать все молоко из-за дефектов уздечки, а мама не успевает отцедить остатки молока, то процесс кормления становится настоящей пыткой

Последствия неправильно развитой уздечки:

неспособность открыть широко рот;

возможно появление диастемы;

проблемы с дыхательными путями, а также с пищеварением;

неспособность говорить четко, быстро, громко, мягко;

мышечное давление в области челюстей, смена их позиции вплоть до смены прикуса;

более высокий риск заболеваний периодонта;

проблемы с установкой протезов в пожилом возрасте;

трудности во время ежедневной гигиены рта;

сонливость, раздражительность, потеря веса, частый голод у младенцев.

Пластика уздечки - как это работает?

Процедура заключается в том, чтобы «освободить» натяжение уздечки под языком или верхней губой для обеспечения лучшего диапазона движения https://skyclinic.com.ua/detskaya-stomatologiya/plastika-uzdechek-yazyka-i-gub/. Раньше уздечка разрезалась, но с появлением лазера эта процедура ускорилась в разы и существенно уменьшила кровотечение за счет спайки ткани лазерным лучом. Заживление после лазера проходит быстро; в результате получается красивая новая уздечка с минимальными шансами на рецидив.

Что изменится после пластики уздечки губ или языка?

Грудное вскармливание будет проходить легче, быстрее и безболезненно;

Ребенок станет спокойней и здоровей;

Долгосрочные проблемы типа диастемы, неправильного прикуса, кариеса, нарушения речи, социального непринятия сведутся к минимуму.

После операции (примерно через 30-45 минут) возможен дискомфорт и небольшие болезненные ощущения. Кормление грудью все еще может быть неудобным на протяжении нескольких недель, т.к. ребенок привык брать молоко с короткой уздечкой и ему понадобится время, чтобы ощутить изменения. Консультант по лактации вместе с детским стоматологом помогут пройти этот процесс наиболее мягко.

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Желаем здоровья Вам и Вашим деткам!