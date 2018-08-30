Вчені заявили про новий спосіб перемогти особливо небезпечний рак

Вчені Гонконзького баптистського університету виявили, що метал родій може бути використаний для лікування тричі негативного раку молочної залози, який вважається одним з найбільш агресивних форм злоякісних пухлин. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress .

Рак молочної залози - найбільш небезпечний тип злоякісних пухлин у жінок, через який в світі щорічно помирає 521 тисяча осіб. Існує три різновиди цього захворювання: естроген-рецептор-позитивний (ER-позитивний), HER2- позитивний і тричі негативний рак. Останній, що становить 15 відсотків від усіх випадків раку грудей, є найбільш важким для лікування.

Дослідники встановили, що сполуки родію блокують активність лізин-специфічної деметилази 5А (KDM5A). Цей фермент інтенсивно синтезується в тканинах ракових пухлин і сприяє лікарській стійкості. Показано, що препарати на основі металу пригнічують процес росту клітин, а також проявляють сильну протипухлинну активність. Крім того, новий засіб є менш токсичним, ніж ті, що вже застосовуються.