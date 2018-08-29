В оливковій олії знайшли компонент, що захищає печінку

Спостерігаючи за станом здоров'я лабораторних мишей, вчені з Чилійського університету з'ясували, що ступінь шкоди для організму тваринних жирів в раціоні можна знизити за рахунок оливкової олії. Поліфенол гідрокситирозолу, що міститься в складі цього продукту, надає допомогу печінці, захищаючи її від розвитку жирового гепатозу.

В цілому присутність оливкового масла в раціоні зменшувало рівень «поганого» холестерину в крові мишей. За наявності компоненту можна зробити прогноз ризику розвитку серцево-судинних захворювань.