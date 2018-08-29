Що відбувається з тілом, коли ви їсте буряк

Багатий вітамінами групи В, залізом, міддю, магнієм, калієм і іншими корисними речовинами коренеплід є грізною зброєю в боротьбі з багатьма хворобами. Не дивно, що він заслужено займає почесне місце серед продуктів здорового харчування. Буряк сприятливо діє на багато функцій організму, а якщо його ще й майстерно приготувати, буде і корисно, і смачно. Існує щонайменше 7 вагомих причин включити в ваше щоденне меню буряк прямо зараз.

Нормалізується тиск. Буряк багатий природними нітратами, які в організмі генерують оксид азоту. Він в свою чергу розширює кровоносні судини, перетворюючи їх в супермагістралі для насичення організму живильними речовинами. В цілому поліпшується циркуляція крові і спостерігається незначне зниження артеріального тиску. В ході одного з досліджень було встановлено, що у чоловіків, які в день випивали один стакан бурякового соку, тиск став нижче приблизно на 10 мм рт. ст.

Знижується ризик серцевих захворювань. У буряках міститься багато рослинного алкалоїду під назвою бетаїн, а також фолієвої кислоти. Разом вони забезпечують зниження рівня сірчаної амінокислоти плазми крові - гомоцистеїну. При підвищеному рівні гомоцистеїну відбувається пошкодження внутрішньої поверхні судин і підвищується ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Підвищується витривалість. У свою дієту багато професійних спортсменів включають буряк, і це не випадково. Справа все в тих же нітратах, які скорочують поглинання кисню людським організмом. Якщо спортсмени випивають буряковий сік до тренування, вони менше втомлюються і можуть довше тренуватися, збільшуючи час заняття на 15%. Пік дії буряка настає приблизно через 2-3 години після вживання, так що для більш продуктивного тренування підкріплюватися буряком потрібно заздалегідь. Залежно від розміру, «природний енергетик» повинен складатися з 3-5 коренеплодів.

Поліпшується робота мозку. Оксид азоту розслабляє і розширює кровоносні судини, що в свою чергу збільшує приплив крові до мозку і покращує його функції. Це особливо важливо, для людей у ​​віці, оскільки з часом наша здатність генерувати оксид азоту зменшується, поряд з енергетичним метаболізмом нашого мозку і нейронною діяльністю. В результаті дослідження вченим вдалося з'ясувати, що люди похилого віку, які щодня пили буряковий сік, отримували більше припливу крові до лобної долі мозку, що відповідає за організованість і увагу до деталей, ніж група людей у ​​віці, що не вживала буряк.

Зменшується навантаження на печінку. Ваша печінка щодня виконує важку роботу по очищенню крові і детоксикації організму. Ви можете полегшити їй завдання щоденною порцією буряка. Дослідження показують, що бетаїн може допомогти запобігти і зменшити накопичення жиру в печінці. За результатами дослідження людей з діабетом, було виявлено, що бетаїн покращує функцію печінки, трохи зменшує холестерин і зменшує розмір печінки.

Полегшується боротьба з хронічними захворюваннями. Потужні антиоксиданти, що містяться в буряку, мають протизапальну дію і допомагають боротися з такими захворюваннями, як ожиріння, хвороби серця, деякі види раку. В даний час ведуться дослідження, метою яких є використання цих антиоксидантів як засобу для боротьби з раком молочної залози.

Нормалізується травлення. Один з вірних способів налагодити роботу кишечника і позбавити себе від довгого читання і посиденьок в туалеті - включення в меню продуктів, багатих на клітковину. Одна чашка буряка забезпечує організм приблизно 4 г клітковини, особливо нерозчинними волокнами, які прискорюють кишкову діяльність, а також знижують ризик геморою і дивертикуліта.