В Українських аптеках заборонена реалізація ще трьох лікарських препаратів

В Українських аптеках заборонена реалізація трьох лікарських препаратів: знеболюючого "Ренальган-Біолік", антисептика "Біосепт" і назального спрею "Назо-спрей".

Відповідні розпорядження, підписані 23 серпня, розмістила на своєму офіційному сайті Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Заборона "Біосепта" і "Назо-спрея" - тимчасові. Що стосується "Ренальган-Біоліка", то аптеки зобов'язані знищити наявні запаси препарату або ж повернути його виробнику", - йдеться в повідомленні.

"Ренальган-Біолік" використовується для симптоматичного лікування больового синдрому при спазмах гладкої м'язової тканини внутрішніх органів.

Український антисептик "Біосепт" призначений для дезінфекції шкіри рук. Його заборона пов'язана з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення".

Держслужба зобов'язала аптеки розмістити тимчасово заборонені препарати в карантин до наступного розпорядження.