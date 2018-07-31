Став відомий безпечний спосіб лікування хвороби Альцгеймера

Вчені з Університету Тохоку в Японії встановили, що ультразвукові хвилі здатні вилікувати хворобу Альцгеймера без будь-яких побічних ефектів. Їх дослідження опубліковане в журналі Brain Stimulation. Вважається, що зниження кровотоку в мозку викликають нейродегенеративні хвороби, такі як хвороба Альцгеймера, через те, що клітини мозку не отримують достатньої кількості кисню і поживних речовин. Смерть і пошкодження нервових клітин є однією з основних причин деменції.

Японські вчені провели тести на піддослідних мишах, розділивши їх на дві контрольні групи, однією з яких хірургічним шляхом ускладнили приплив крові до клітин мозку, а другий за допомогою генної інженерії впровадили стан роботи мозку близького по симптоматиці до хвороби Альцгеймера. Потім мозок мишей піддавався впливу імпульсних ультразвукових хвиль низької інтенсивності три рази в день протягом 20 хвилин. Перша група тварин опромінювалася ультразвуковими хвилями протягом п'яти днів, друга група пройшла 11 таких процедур протягом трьох місяців. В результаті вчені виявили значне поліпшення когнітивної функції у гризунів. Ультразвукові хвилі викликали збільшення виділення особливого ферменту, який бере участь в утворенні кровоносних судин, поряд зі збільшенням кількості білка, що грає ключову роль в збереженні і зростанні нервових клітин. При цьому ультразвук не викликав ніяких побічних ефектів. За словами вчених, така терапія може бути використана і при лікуванні людей, особливо літніх пацієнтів з високим ризиком розвитку захворювання. При цьому така процедура не вимагає хірургічного втручання та анестезії.