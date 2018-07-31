Вчені виявили сильне природне заспокійливе

Учені з Університету Массачусетс-Лоуелл встановили, що регулярне вживання ненасичених жирних кислот омега-3 допомагає істотно знизити рівень стресу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті університету. За словами фахівців, омега-3 володіє сильним седативним ефектом - надовго заспокоює і дозволяє уникнути розвитку важких депресій. Також ненасичені жирні кислоти допомагають знизити агресію у дітей, запевняють дослідники. Крім того, в ході дослідження було встановлено й іншу важливу властивість кислот омега-3, які, як виявилося, дозволяють поліпшити роботу мозку і відновити втрачені з роками увагу і пам'ять. Відзначається, що одними з кращих джерел омега-3 є морепродукти і лляне насіння. Раніше в липні американські вчені з Університету штату Іллінойс з'ясували, що вживання омега-3 жирних кислот може запобігти виникненню раку, а також зупинити його ріст і поширення.