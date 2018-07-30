Через хворобу шкіра 12-річного хлопчика стала твердою як камінь

Джейден Роджерс Фото: GoFundMe

Через рідкісну хворобу шкіра 12-річного хлопчика з американського штату Колорадо стала твердою, як камінь. Про це повідомляє Yahoo7 News.

Вроджену фасциальну дистрофію, на яку страждає 12-річний Джейден Роджерс (Jaiden Rogers), відкрили в кінці 1970-х років. З тих пір ця хвороба вразила тільки 41 людину. Вона швидко поширюється по всьому тілу, роблячи шкіру товстою і твердою. В результаті пацієнт втрачає здатність рухатися і може померти.

П'ять років тому прийомний батько помітив невелику шишку на правому стегні хлопчика. За лічені тижні новоутворення охопило стегно цілком і дісталося до внутрішнього згину коліна. Потім воно перекинулося на ліву ногу, сідниці і руки. Через накопичення солей кальцію суглоби дитини стали втрачати рухливість.

Лікарі намагаються уповільнити поширення хвороби за допомогою хіміотерапії. Крім того, підлітку доводиться приймати сильні знеболюючі засоби, через які він спить до 18 годин на добу. Він змушений користуватися інвалідним візком і більше не може відвідувати школу.

Прийомні батьки витратили на лікування дитини 500 тисяч доларів - все, що встигли зібрати на старість. Тепер вони намагаються зібрати 1,5 мільйона доларів, щоб відправити Джейдена в європейську клініку на річний курс терапії з використанням стовбурових клітин.

У 2017 році повідомлялося, що після поїздки в Індонезію у 37-річної захисниці тварин з Великої Британії діагностували дифузну системну склеродермію, яка робить шкіру і сполучні тканини твердішими. Фахівці вважають, що розвиток хвороби спровокував укус комара.