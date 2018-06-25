До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від керівників обласних та міських управлінь охорони здоров’я, а також керівників лікувальних закладів до 1 вересня організувати можливість висвітлення на своїх сайтах інформації про наявність ліків з подальшим щотижневим її оновленням. Про це Глава Уряду сказав під час розширеної наради щодо забезпечення громадян лікарськими і медичними виробами.

«Все, що забезпечено по ліках, щотижнево має бути доставлено до людини. Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не тільки Уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації. Починайте діяти активно, - сказав Глава Уряду. - До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а далі – щотижневе її оновлення».