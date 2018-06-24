В Україні заборонили продаж препарату "Ентеросгель"

Про це стало відомо з розпорядження Держслужби лікарських засобів і контролю за наркотиками, передає Ukr.Media.

У складі препарату виявлено завищений показник рн (водневий показник).

У зв'язку з цим "реалізація та застосування лікарського засобу тимчасово заборонені". Наголошується, що якщо побачите препарат у продажу, терміново звертайтеся до Держлікслужби.

Нагадаємо, що препарат виводить токсичні речовини з організму. У описі сказано, що він не подразнює слизову шлунка, так як випускається у формі гелю.