Уряд виділив 1 млрд грн на розвиток сільської медицини

Уряд схвалив рішення щодо спрямування у регіони субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Розмір субвенції – 1 млрд грн. Кошти будуть направлені на розбудову інфраструктури первинної медичної допомоги, зокрема й закупівлю необхідного медичного обладнання. Про це повідомив на засіданні Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови.

«Наше ключове завдання — реанімувати якість медичної послуги населенню в сільській місцевості. Мінрегіон спільно з МОЗ розробив методику формування спроможних мереж і напрацював рекомендації з інфраструктури первинної медичної допомоги у сільській місцевості. На сьогодні з областями вже погоджена і затверджена проектна спроможна мережа медичних закладів первинної допомоги, яка складається з 3992 амбулаторій і ЦПМСД. Окрім інфраструктури, амбулаторії мають бути забезпечені і необхідним сучасним обладнанням, яке може здійснювати не лише аналіз даних, а й записувати їх та передавати за допомогою телемедицини. Адже, нам потрібна не лише інша якість приміщень, а в першу чергу, якісне надання первинної допомоги у сільській місцевості», – наголосив Геннадій Зубко.

Субвенція розподіляється між областями пропорційно чисельності сільського населення, яке проживає у відповідному регіоні. Субвенція також передбачає співфінансування проектів з місцевих бюджетів у розмірі 10%.

Загалом, субвенція на розвиток медицини у сільській місцевості складає 5 млрд грн. В грудні 2017 року Уряд схвалив рішення про спрямування 4 млрд грн на розбудову інфраструктури первинної медичної допомоги на селі.

Нагадаємо, за ініціативи Президента України Петра Порошенка, парламентом був проголосований закон щодо розвитку первинної допомоги у сільській місцевості. Імплементація закону 2206 полягає не тільки у запровадженні сучасних підходів до приміщень і медичного обладнання, а в першу чергу – новітніх методів, телемедицини, які можуть записувати дані, передавати їх на вторинний рівень і отримувати дуже швидку консультацію від фахових лікарів з вузькопрофільних питань.