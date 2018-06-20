Уряд готовий до співфінансування сільських амбулаторій

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 20 червня, схвалив план додаткового оснащення сільських амбулаторій – передусім щодо забезпечення обладнання та закупки службових автомобілів. Відповідне рішення схвалено одноголосно. Єдина умова надання допомоги – фінансова участь місцевої влади в процесі.

Коментуючи рішення, Глава Уряду зазначив, що держава готова надати ресурси на село, забезпечити в тому числі будівництво та реконструкцію амбулаторій. Але є, приміром, питання підтримки фахівців, надання їм житла. І це – питання місцевої влади, впевнений Прем’єр-міністр.