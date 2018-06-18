Вчені знайшли спосіб боротьби з депресією

Американські психологи переконані, що людині, яка страждає від депресії, може допомогти терапія з використанням винагород. Відповідна стаття була опублікована американським журналом The Journal of Clinical Psychiatry. Як заявили вчені, нейронна активність людського мозку, схильного до депресії, може стати хорошим показником для лікування хвороби при отриманні винагороди. Психологи відзначили, що збій в системі винагороди мозку є найбільш видимим симптомом депресії. Через цей збій, як заявили вчені, людина часто перебуває в стані апатії, зокрема припиняючи контактувати з людьми і відмовляючись від роботи та їжі. Вчені вирішили виміряти сприйнятливість людського мозку до отримання винагороди. Для цього вони використовували електроенцефалограму (ЕЕГ). Результати експерименту показали, що при отриманні стимуляцій мозку можна ефективно вилікувати психологічне захворювання.