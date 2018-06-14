В Австралії створили каву з брокколі

Австралійські вчені почали розробку нового виду кави з додаванням порошку брокколі.

Статистика показала, що 51% жителів Австралії не вживають достатньої кількості овочів і фруктів. Через це вітаміни, які потрібні організму, просто не надходять в організм. Вчені вважають, що додавання порошку з брокколі допоможе відновити організму необхідний баланс корисних речовин.

Один з учених заявив, що додавання всього двох столових ложок порошку в ранкову каву допоможе поліпшити стан здоров'я жителів країни.

Нагадаємо, що брокколі містить клітковину, калій, кальцій, фосфор, цинк, залізо, магній та інші речовини, необхідні організму. Цей унікальний і універсальний овоч зможе замінити цілий список «зелені».