МОЗ: Ліки за чотирма програмами державних закупівель їдуть у регіони

У регіони відправлено ще низку препаратів, закуплених за державні кошти. Найближчим часом ці лікарські засоби будуть доступні у лікарнях, - повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Програма «Хворі в до- та післяопераційний період трансплантації»

Мофетила мікофенолат - 1442 упаковки

Еверолімус - 72 блістери

Базиліксимаб - 18 упаковок

Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий - 386 упаковки

Програма «Новонароджені хворі на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз»

Тест-набір для скринінгу на вроджений гіпотиреоз - 48 комплектів

Тест-набір для скринінгу на фенілкетонурію - 140 комплектів

Програма «Протитуберкульозні препарати (кошти бюджету 2015р.)»

Рифабутин 150 - 325 упаковок

Програма «Імунобіологічні препарати (вакцини)»

Інактивована рідка вакцина для профілактики поліомієліту - 40 000 флаконів

За інформацією Міністерства охорони здоров`я, закуповуються ліки у межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає ВРУ (у 2016 році – 3,4 млрд грн, у 2017 році 5,9 млрд грн, у 2018 році - 5,9 млрд грн). Державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.

Закупівлі ліків через міжнародні організації дозволяють домовлятись про спеціальні низькі ціни для України, і завдяки цьому збільшувати обсяги закуплених ліків.

Якщо ліки є в наявності, а в лікарні з якихось причин відмовляють у їх безоплатній видачі, необхідно написати заяву на ім`я головного лікаря медичного закладу або на місцеве управління/департамент охорони здоров`я, вказавши діагноз із результатами аналізів або діагностики, що підтверджує діагноз, та необхідний препарат.

Медичні заклади, згідно з наказом МОЗ №509, зобов`язані оприлюднювати інформацію щодо залишків лікарських засобів.