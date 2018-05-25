Насіння льону захистить від раку і виведе токсини з організму

Користь льону була доведена багатьма вченими і медпрацівниками, тому це не просто слова або домисли, а підтверджені факти. Такі дослідження показали, що вживання в їжу насіння льону забезпечує цілющий вплив на весь організм, і при цьому сприяє боротьбі з деякими захворюваннями.

Лляне насіння є потужним протираковим засобом, який має здатність блокувати потік естрогену і має стимулювальну дію на цей гормон (це відбувається через високий вміст омега-3 жирних кислот). Лляне насіння містить речовину, яка також регулює кров’яний тиск та артеріальну функцію, а також допомагає у збалансуванні метаболізму жирів, кальцію та енергії.

Кожна лляна насінина – це концентрат користі: білків, вітамінів, мінералів та біологічно активних речовин – поліненасичених жирних кислот та клітковини, яким завдячує своїми цілющими властивостями.

У той же час, лляне насіння також містить багато харчової клітковини, більше ніж будь-які інші злакові культури. Всі ці корисні властивості лляного насіння доводять його безумовну користь для здоров’я людини. Тому настійно рекомендовано споживати насіння льону в дієтах для схуднення, для зниження рівня холестерину, а також, щоб запобігти появі запору.

До всього, про що говорилось вище, можна додати, що лляне насіння знижує ризик раку молочної залози, простати, легенів і товстої кишки. Воно ефективно допомагає лікувати такі захворювання та проблеми зі здоров’ям як:

Стрес

Діабет

Утримання рідини

Погана якість сперми

Депресія

Алергії

Проблеми із щитовидною залозою

Проблеми із зором

Та інші…

Як використовувати лляне насіння для очищення товстої кишки і втрати зайвої ваги

Клізма та інші аналогічні способи очищення товстої кишки допомагають вивести токсичні речовини тільки з невеликої частини кишечника, близько 50 сантиметрів, і, крім цього, вам слід мати дуже специфічні інгредієнти, які власне підходять для клізми. Ось чому, найкращим способом очищення товстої кишки є вживання у їжу насіння льону протягом трьох тижнів поспіль.

Ця лікувальна процедура повністю очищає кишечник, видаляючи будь-які «зайві» тверді речовини, слиз і паразити, але при цьому підтримує здорову кишкову мікрофлору. Дотримуючись цієї технології, ви також зможете скинути кілька зайвих кілограмів, і ваш організм навчиться швидше спалюватиме жир.

Також лляне насіння має позитивний вплив на регуляцію ліпідного обміну в цілому. Сьогодні, коли зайва вага перетворилася на одну з найактуальніших проблем людства, багато людей використовують насіння льону для схуднення. Цей екологічно чистий і недорогий продукт вже встиг довести на практиці свою ефективність.

Лляне насіння легко засвоюється організмом і виводить токсини з організму, знижує рівень холестерину, вміст жиру і цукру в крові. Очищення кишечника за допомогою насіння льону особливо корисне для людей, які страждають на:

запалення шлунково-кишкового тракту або верхніх дихальних шляхів

виразку шлунка, гастрит, коліт, або виразку дванадцятипалої кишки

такі хвороби, як інфекції сечових шляхів, пієлонефрит, цистит

ожиріння або порушення ліпідного обміну

Вам слід споживати приготовлений коктейль замість звичайного сніданку протягом трьох тижнів поспіль:

Перший тиждень: змішайте одну столову ложку льняного насіння з 100 мл кефіру (ви можете купити лляне насіння в аптеці)

Другий тиждень: змішайте дві столові ложки лляного насіння з 100 мл кефіру

Третій тиждень: змішайте три столові ложки лляного насіння з 150 мл кефіру

Протягом дня вам слід їсти здорову їжу, якщо це можливо, найкраще в сирому вигляді, тобто велику кількість овочів, фруктів, цільного зерна, горіхів і води. Якщо ви не можете знайти кефір, ви можете його замінити на грецький або простий йогурт, хоча домашній набагато кращий.

Схуднення за допомогою насіння льону можливе і при використанні його в сильно подрібненому вигляді, наприклад, у вигляді борошна, яке додають в супи, салати, тушковані овочі, злакові каші, тісто для випічки, фарш для котлет і т.д. У такому випадку добова норма продукту буде міститися в одній столовій ложці. Це дозволить вам втратити два зайвих кілограмами на місяць.