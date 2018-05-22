Дієтологи розповіли, яка зелень допоможе заповнити нестачу вітамінів

Найкорисніші і незамінні весняні продукти - щавель і кульбаба. Дієтологи вважають, що вони допоможуть заповнити нестачу вітамінів після зими, повідомляє Archyworldys.

На першій сходинці корисної весняної зелені розмістився щавель - він допоможе зміцнити серцево-судинну систему і зір. На другому місці - квіти і листя кульбаби, які володіють протизапальною дією і без проблем допоможуть впоратися з застудою. На третьому рядку опинилася редиска. Стверджується, що вона стабілізує обмін речовин і покращує процес травлення. Останні рядки дісталися капусті, яка допоможе вивести з організму токсини, і шпинату, багатому йодом, і тому корисному людям, що страждають ендокринними захворюваннями.