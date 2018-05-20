Які горіхи треба вживати, щоб позбутися хвороб

Горіхи і насіння використовуються для перекусу або повноцінного харчування представниками різних культур. Наукові дослідження підтверджують, що ці продукти - важлива складова здорового. Регулярна присутність в раціоні хоча б деяких з них дає відчутну користь організму. Ми зібрали найпопулярніші і корисні горіхи і насіння, які показують свою ефективність в боротьбі з хворобами і їх профілактики.

Насіння льону. Судячи з результатів досліджень, лляне насіння - справжня бомба для здоров'я, оскільки їх хімічний склад працює відразу в декількох напрямках. Лляні зерна - це натуральні гормони-фітоестрогени, вони ефективні проти зростання ракових пухлин, зокрема, раку молочної залози і простати. Клітковина, що міститься в насінні, огортаючи стінки шлунка, перешкоджає розвитку запальних процесів. Одна столова ложка змеленого насіння містить майже 2 грами омега-3 жирів, які надають лікувальну дію для роботи серця і судин.

Насіння кунжуту. Корисний склад насіння знижує артеріальний тиск, що служить профілактикою інфаркту міокарда, інсульту та ниркової недостатності. Сезамол, сезамінол - антиоксиданти, які містяться в значній кількості в насінні кунжуту і практично ніде в природі більше не зустрічаються. Ці речовини значно знижують показники холестерину. Високий вміст жирних олій в складі насіння покращує стан шкіри, волосся і нігтів.

Насіння гарбуза. Містить величезну кількість аргініну. В організмі ця амінокислота сприяє розширенню судин, покращує потік крові по ним, що служить профілактикою гіпертонічної хвороби. Незважаючи на високу калорійність насіння, в них міститься багато білка, який легко засвоюється організмом і нормалізує рівень цукру в крові. Високий вміст вітамінів А і Е, які відповідають за пружність і гладкість шкіри, пояснює популярність застосування насіння гарбуза і масла в косметичних цілях.

Мигдаль. Мигдаль нормалізує рівень ліпідів в крові, зменшує ризик серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом. Мигдаль в якості перекусу або перед основними прийомами їжі знижує рівень жиру в загальній масі тіла. Оскільки продукт - альтернатива тваринного білка, він дає тривале почуття насичення, отже, переїдання під час прийомів їжі виключається.

Волоський горіх. Популярні в усьому світі волоські горіхи мають значний список корисних для здоров'я властивостей. Вони знижують ризик серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця. Ефективні для зменшення симптомів, пов'язаних з віковими і неврологічними розладами. Токофероли, що знаходяться в складі горіхів, захищають чоловіків від раку передміхурової залози.

Насіння соняшнику. Насіння соняшнику містить багаті сіркою білки, які корисні для розвитку м'язових тканин і поновлення кісткових. Крім того, вони цінні своїми антиоксидантними, антибактеріальними і протизапальними властивостями. Успішно застосовуються для лікування і профілактики бронхіальних, гортанних і легеневих інфекцій.

Фісташки. У порівнянні з іншими горіхами фісташки містять менше жиру і калорій, але при цьому мають найвищі рівні ненасичених жирних кислот, калію і каротиноїдів - речовин, відомих своїми антиоксидантними і протизапальними властивостями. При вживанні в якості перекусу фісташки можуть допомогти контролювати вагу завдяки ефекту насичення.

Кешью. Горіхи кешью містять багато заліза, яке необхідне для профілактики анемії. Діабетикам вони корисні для нормалізації рівня глюкози в крові. Працівникам розумової праці багатий тіаміном і фосфором продукт допоможе уникнути швидкої стомлюваності. Бактерицидні та протизапальні властивості кешью дозволяють захистити організм від грипу і сезонних застуд, а також підвищити імунітет.

Фундук. Багатий вітамінами групи B, він зміцнює м'язи і кістки, налагоджує роботу нервової системи. Органічні кислоти в складі - стеаринова, пальмітинова і олеїнова - блокують зростання кількості холестерину в крові, перешкоджаючи виникненню і розвитку серцево-судинних захворювань.

Арахіс. Один з найпопулярніших горіхів в нашому списку. Поліфенол в його складі захищає клітини організму від впливу шкідливих вільних радикалів, допомагаючи зберегти молодість. Лінолева кислота знижує рівень холестерину в крові і служить для профілактики склерозу. Препарат ефективний у дієтичному харчуванні. Він надовго втамовує голод і може замінити один повноцінний прийом їжі.

Бразильський горіх. Завдяки високому вмісту клітковини і її очисному впливу на кишечник вживання цього горіха покращує травлення. Селен у складі продукту сприяє виробленню клітин, що відповідають за імунний захист організму. Ненасичені жирні кислоти в бразильських горіхах значно знижують рівень цукру в крові, тим самим захищаючи організм від атеросклерозу і діабету.

Горіх пекан. Висока калорійність горіха робить його справжньою коморою енергії. Вітамін E в його складі допомагає захистити організм від негативного впливу навколишнього середовища і сонячного випромінювання. Вітаміни групи B, що містяться в ньому у великій кількості, покращують стан нігтів, шкіри і волосся. Хімічний склад горіха дозволяє регулювати рівень тестостерону в крові і благотворно впливає на статеву систему.

Насіння Чіа. Крихітні на вигляд насіння Чіа зберігають в собі величезну користь для людського організму. Вміщені в них жирні кислоти омега-6 і омега-3 необхідні для правильного функціонування серця і судин, знижують рівень холестерину, не дають утворюватися тромбам в судинах. Насіння корисні для жіночого здоров'я, особливо в період клімаксу. Вітаміни групи B в складі насіння захищають організм від шкірних захворювань.

Висновок: вживання будь-яких продуктів з цього списку приносять велику користь організму. Залишається лише вибрати ті, що підійдуть вам за смаковими властивостями.