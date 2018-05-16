Що треба їсти, щоб не дошкуляло серце

Візьміть собі за правило вживати їжу, яка насичує організм вітамінами та необхідними йому мікроелементами.

То що ж рекомендують медики? Пропонуємо їхні поради.

Риба. Особливо корисна жирна морська риба, багата поліненасиченими кислотами Омега-3 (лосось, скумбрія, сардини, тунець). Британські вчені кажуть, що достатньо двох обідів в тиждень, щоб значно скоротити ризик виникнення ішемічної хвороби серця.

Помідор. Серцю необхідні продукти, що містять магній і калій. Помідори в їх числі, до того ж вони багаті кремнієм, залізом, органічними кислотами і харчовими волокнами. Таке поєднання поживних речовин знижує кров'яний тиск, зміцнює стінки судин, запобігаючи серцево-судинним захворюванням.

Квасоля. Бобові, як і помідори, багаті магнієм і калієм, крім того, вони містять залізо, фолієву кислоту і флавоноїди — ці мікроелементи зміцнюють стінки судин і роблять їх більш еластичними.

Авокадо. Корисні жири в цьому плоді запобігають утворенню тромбів, а калій стабілізує кров'яний тиск.

Темний шоколад. Наукові дослідження стверджують, що шоколад надзвичайно багатий флавоноїдами, які сприяють стабілізації кров'яного тиску і розширенню судин. Тільки не забувайте, що їсти потрібно саме темний шоколад (70 відсотків).

Горіхи. Мигдаль, волоські і кедрові горіхи живлять серце і судини калієм, магнієм, вітамінами В, С, е і РР, завдяки чому підвищується їх витривалість. Їжте горіхи замість перекусів печивом, чіпсами та цукерками або додавайте їх у салати та каші.

Яблуко. Цей фрукт містить кверцетин — флавоноїд, який відновлює пошкоджені і запалені ділянки артерій, запобігає формування бляшок і мінімізує збиток від шкідливого холестерину.

Чорниця. Рекордна кількість антоциана міститься в чорниці. У поєднанні з вітаміном C і клітковиною цей антиоксидант очищає і зміцнює судини.

Гранат. Плоди граната, як і чорниця, містять антоціани, які сприяють нормалізації процесу кровотворення, роблять стінки судин міцнішими і уповільнюють вікові зміни серця.

Банан. Хоча банани не мають темно-фіолетового забарвлення, вони також є багатим джерелом антоціанів. Крім того, цей фрукт містить калій, який допомагає ниркам виводити з організму надлишок натрію, тим самим сприяючи здоровому кров'яного тиску.