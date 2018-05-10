"Нежить" виявилася витоком спинномозкової рідини

Мешканка американського міста Омаха (штат Небраска) Кендра Джексон 5 років лікувалася від нежиті, поки не з'ясувала, що з її організму регулярно випливає ліквор - спинномозкова рідина. Незвичайний медичний випадок описаний у виданні Medical Daily.

У 2013 році жінка потрапила в аварію і вдарилася головою в приладову панель. Незабаром у неї почалися головні болі, проблеми зі сном, нежить і кашель, проте лікарі не змогли поставити діагноз і списували симптоми на алергію.

"Куди б я не йшла, завжди в кишені у мене була пачка носових хусточок", - скаржилася Джексон.

З'ясувати справжню причину нездужань вдалося тільки в 2018 році, коли вона потрапила до кваліфікованого отоларинголога, який виявив невелику дірку між черепом і стінкою носа, через яку протікала спинномозкова рідина. У день жінка втрачала приблизно 250 мілілітрів ліквору. Щоб закрити діру, лікарі використали жирову тканину самої пацієнтки.

Спинномозкова рідина постійно циркулює в шлуночках головного мозку, лікворних шляхах, субарахноїдальному просторі головного і спинного мозку. Ліквор оберігає їх від механічних впливів і забезпечує підтримку постійного внутрішньочерепного тиску. Витік рідини може привести до розвитку небезпечних захворювань, в тому числі менінгіту.