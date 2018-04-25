У Великобританії хлопчикові пересадили 5 органів за один раз

У Великобританії семирічному хлопчику провели унікальну операцію з пересадки донорських органів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"У дитячій лікарні Бірмінгема дитині пересадили відразу п'ять донорських органів за одну операцію. Вона тривала 10 годин. За цей час маленькому пацієнтові на ім'я Джей Крауч пересадили дві донорські нирки, печінку, тонкий кишечник і підшлункову", - сказано в повідомленні.

Завдяки операції хлопчик, який до цього отримував їжу через зонд, вперше в своєму житті зміг ковтати їжу. Днями Джей Крауч повернувся з лікарні додому.