Регулярне вживання горіхів може істотно зменшити ризик серцево-судинних захворювань

Про їхню роботу повідомляє EurekAlert. У дослідженні взяли участь 60 тисяч жителів Швеції у віці 45-83 років. Добровольці розповіли про свої харчові звички і спосіб життя, після чого медики спостерігали за станом їх здоров'я протягом 17 років. За цей час у спостережуваних було зафіксовано 4983 серцеві напади, з яких 917 виявилися смертельними, 3160 випадків серцевої недостатності, а також 7550 фібриляції передсердь (один з видів аритмії). Вчені встановили, що у любителів горіхів ризик виникнення серцевої недостатності нижчий на 20 відсотків. У той же час при вживанні порції горіхів один-три рази на місяць фібриляція передсердь зустрічається на 12-18% рідше. Медики пояснюють, що горіхи є джерелом здорових жирів, мінералів і антиоксидантів, які позитивно впливають на стан серцево-судинної системи.