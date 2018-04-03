Названа нова небезпека червоного мяса

Вчені Лідського університету у Великобританії виявили, що зменшення вживання червоного м'яса значно знижує ризик розвитку раку товстої кишки у жінок. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

В аналізі були використані дані довготривалого когортного дослідження за участю 32 147 жінок з Англії, Уельсу та Шотландії. Вони пройшли обстеження в 1995-1998 роках, а за їх станом здоров'я стежили близько 17 років. Учасниці повідомляли про свої харчові звички, крім того були зареєстровані 462 випадки колоректального раку, включаючи 119 випадків раку нижніх відділів товстої кишки.

Виявилося, що ті, хто регулярно вживає червоне м'ясо, набагато частіше захворювали раком дистальної частини товстої кишки або низхідної ободової кишки, де містяться калові маси.

Очікується, що до 2030 року буде зареєстровано більше 20 мільйонів нових випадків колоректального раку по всьому світу. Вважається, що 20 відсотків усіх пухлин можна уникнути, дотримуючись вегетаріанської дієти.