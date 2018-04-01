Гарячий чай підвищує ризик розвитку раку

Протягом 9 років медики спостерігали за харчовими звичками і станом здоров'я майже 500 тис. (!) осіб у віці від 30 до 79 років. За цей час фахівці знайшли у спостережуваних 1 731 випадок раку стравоходу. Вчені з'ясували, що таке онкологічне захворювання в 5 разів частіше зустрічалося у пацієнтів, які регулярно пили гарячий чай. Таким чином, медики зробили висновок, що напої, температура яких перевищує 65 ° C, наносять внутрішнім органам людини термічні травми. Крім того, ускладнення викликають куріння, алкоголь. Всі ці шкідливі звички призводять до онкологічних захворювань.