Медики розкрили секрет здорового серця

Оптимістично налаштовані люди найменше можуть піддаватися ризику серцево-судинних захворювань. Такі висновки зробили вчені зі США, їх результати оприлюднені в журналі BMJ Open. Для наукової роботи американські медики використовували дані майже 5000 жителів США латиноамериканського походження. Експерти вважають, що дана група найбільш вразлива, тому що не всі вони знають англійську, а іспаномовного лікаря знайти не легко. Вчені поділили латиноамериканців на групи в залежності від маси тіла, рухливості, рівня цукру в плазмі і кров'яного тиску. Також за допомогою тесту у добровольців вимірювали рівень оптимізму. Як пізніше з'ясувалося, оптимістичні люди найменше скаржаться на проблеми з серцем. Ті, хто більше всіх буває в хорошому настрої, мають більш здорове серце. Автори дослідження зараз не надають точних даних про зв'язок психологічного стану з серцем. Але проведений експеримент показує цілком чітку залежність.