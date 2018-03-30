Сири з пліснявою можна вживати в обмеженій кількості

Елітні сири з благородною цвіллю, такі як рокфор (Roquefort), дорблю (Dorblu), камамбер (Camembert), брі (Brie) мають ряд корисних властивостей: покращують засвоєння кальцію, зменшують негативний вплив УФ-променів, збагачують організм протеїнами, запобігають дисбактеріозу і бродінню в кишечнику, поліпшують гормональний фон і роботу серцево-судинної системи. Penicillium roqueforti (біла цвіль) розріджує кров, покращуючи її струм.

Але хорошого потроху. У день можна вживати не більше 50 г сиру з пліснявою. При регулярному перевищенні цієї норми мікрофлора кишечника буде подавлена ​​спорами грибків Penicillium, що викличе порушення роботи органу та дисбактеріоз, а також виникне звикання організму до антибіотиків. До того ж в будь-якій цвілі, навіть у благородній, містяться речовини, що викликають алергію. Необхідно повністю виключити з раціону блакитні і білі сири під час вагітності та в період грудного вигодовування. В цвілі м'яких сирів містяться лістерії, що викликають інфекційні захворювання. Для вагітних жінок це загрожує підвищенням температури, лихоманкою і блювотою, а в самих жалюгідних випадках - викиднем, передчасними пологами, аномаліями розвитку плода.