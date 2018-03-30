Лікарі сказали, яким способом можна вберегтись від онкології

Згідно з інформацією Центру дослідження раку у Великобританії, понад 2500 випадків захворювання онкологією в тиждень (і близько 135500 випадків на рік) можна було б уникнути, вчасно змінивши спосіб життя, повідомляє Eurekalert.

Фахівці відзначили, що найголовнішою причиною розвитку онкології (з тих, які можна запобігти) залишається паління. І це незважаючи на те, що число людей, які зав'язали зі шкідливою звичкою, зросла за останні роки. Так, згідно з дослідженням, опублікованим в British Journal of Cancer, в 2015 році тютюновий дим спровокував близько 32200 випадків розвитку онкології у чоловіків (17,7% від усіх випадків раку) і близько 22000 (12,4%) у жінок. На другому місці серед ризиків - надмірна вага, на третьому - надмірна дія ультрафіолетового випромінювання при засмаганні. Далі серед інших причин виникнення онкологічних захворювань були названі вживання спиртного, погана екологія і недостатнє вживання клітковини.

- Вибір на користь здорового способу життя не гарантує, що людина не захворіє на рак, але може значно підвищити шанси запобігти недузі. Ми володіємо цифрами, які наочно це демонструють, - прокоментував глава Центру дослідження раку в Великобританії Харпал Кумар.