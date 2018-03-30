Акриламід, що виникає при обсмажуванні кави, може викликати рак

В американському штаті Каліфорнія мережі кав'ярень відтепер зобов'язані розміщувати на своїй продукції попередження про загрозу виникнення раку. Таке рішення виніс у четвер, 29 березня, верховний суд в Лос-Анджелесі.

Воно поширюється приблизно на 90 компаній, пов'язаних з продажем кави, серед яких - відома мережа Starbucks. Компанії не змогли довести в суді, що хімічна речовина акриламід, що міститься в каві, не несе потенційного ризику виникнення онкологічних захворювань.

Неурядова організація CERT, яка в тому числі інформує громадян про токсичні речовини, подала в суд на мережі кав'ярень ще в 2010 році. На думку її представників, акриламід, що утворюється при обсмажуванні кави, є карциногенним. Оскільки ця речовина здатна викликати рак, то на упаковці з продукцією, в якій вона міститься, має стояти попередження, свідчать каліфорнійські закони.

Кавові компанії в свою чергу заявляють, що концентрація акриламіду в каві занадто мала, щоб попереджати про це покупців. Але довести цю точку зору в суді їх представникам не вдалося. Тепер Асоціація виробників кави має намір оскаржити рішення суду. "Попередження про ризик раку на каву вводило б в оману", - підкреслив віце-президент асоціації Вільям Мюррей. За його словами, численні дослідження, навпаки, довели користь кави для здоров'я, інформує dw.