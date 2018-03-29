Воду треба пити правильно
Вдень потрібно випивати не менше двох літрів чистої води.
Всі знають, що організм потребує води. А от як правильно її пити, щоб організму була користь, мало хто знає.
Поради кардіолога:
Випивайте 2 перших склянки води відразу після пробудження - це допоможе «запустити» буквально всі внутрішні органи.
1 стакан води бажано завжди випивати за 30 хвилин до їжі. Це допоможе прискорити метаболізм і поліпшити роботу травних органів в цілому.
Випивайте 1 стакан води перед тим, як приймати ванну. Це допоможе вам отримати задоволення і знизити артеріальний тиск.
1 стакан води прямо перед сном дозволяє не тільки міцніше спати, але і знижує навантаження на серце. Якщо завести собі таку звичку щодня, ризик серцевого нападу у сні знизиться на 95%.