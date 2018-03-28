Уряд призначив голову Національної служби здоровя України

28 березня 2018 року, напередодні старту національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї», Уряд ухвалив 18 нормативних актів для впровадження змін в охороні здоров’я і призначив Головою Національної служби здоров’я України Олега Петренка.

Кампанія з вибору лікаря починається з другого квітня. На засіданні Уряду в.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун розповіла про готовність Міністерства до кампанії: затверджені необхідні документи, електронна система охорони здоров’я успішно пройшла всі випробування, активно триває комунікаційна кампанія та підготовка медичних закладів.

Наступний крок у реформуванні моделі фінансування системи охорони здоров’я — укладання договорів між медичними закладами та Національною службою здоров’я. Уже з липня, згідно з планом на 2018 рік, перші заклади первинної допомоги отримають справедливу оплату медичних послуг — за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Для того, щоби цей етап відбувся вчасно, Уряд ухвалив рішення щодо призначення голови Національної служби здоров’я та прийняв перші акти, які регулюють діяльність Служби.

«Я дуже рада, що наша команда поповнилася таким сильним гравцем як Олег Петренко. Лікар за освітою, він має багатий управлінський досвід у приватному секторі. У різний час доклав багато зусиль для розробки тієї реформи, яку ми зараз впроваджуємо. Продовжуємо розбудовувати інституційну спроможність МОЗ України і разом закладаємо основи НСЗУ — для сталого, ефективного і якісного захисту головного — здоров’я українців», — зазначила доктор Уляна Супрун.

На засіданні Уряду Олег Петренко розповів про перші кроки НСЗУ. Протягом трьох днів голова НСЗУ офіційно зареєструє новий орган центральної виконавчої влади.

«Ми працюватимемо, щоби вже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і кращу якість медичних послуг, були винагороджені кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене і у НСЗУ, створення якої тепер можна розпочати, є багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато. Але важливо, що я не один. Є сильна команда МОЗ, яка вже провела велику роботу. Так само відчуваю підтримку Уряду та Прем’єр-міністра. Впевнений, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я, відтепер невідворотні», — розповів голова НСЗУ Олег Петренко.

Уряд ухвалив ще низку важливих актів для впровадження змін в охороні здоров’я.

Зокрема, ухвалена постанова, що дозволить МОЗ розпочати закупівлі із залученням спеціалізованих організацій за дев’ятьма напрямками. Нагадаємо, що цього року Міністерство рекордно рано розпочало закупівлю ліків. Формування номенклатур почалося ще у листопаді 2017 року, а затвердження постанови відбулося на 7 місяців раніше, ніж у 2015 році.

Не менш важливі питання якості освіти майбутніх медиків. Уряд ухвалив акти, що удосконалять систему безперервного професійного розвитку практикуючих фахівців; запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит для магістрів за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». Також Кабінет Міністрів ухвалив проведення міжнародного іспиту з основ медицини для лікарів у 2018 році. Такий іспит проводиться у всьому світі, він дозволить оцінити рівень підготовки лікарів в Україні.