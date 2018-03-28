Які продукти слід вживати, щоб не допустити тромбозу крові

Кров'яні згустки, так звані тромби, блокують навіть найбільші судини. Це в свою чергу призводить до інфаркту, інсульту та інших серйозних патологій. Розрідити кров допоможуть натуральні продукти, ефективність яких, зрозуміло, нижча, ніж у препаратів, але зате їх вплив повністю нешкідливий.

Сирий часник – чудова профілактика атеросклерозу. Захворювання супроводжується розвитком утворень на внутрішніх стінках судин, що і заважає нормальній циркуляції крові. Крім того, часник нормалізує кров'яний тиск, тому його користь для серцево-судинної системи просто незамінна. Також великий плюс часнику в тому, що його можна активно використовувати в різних стравах, зменшуючи тим самим кількість доданої солі в них, інформує новину УкрМедіа.

Кайенський перець. Даний вид перцю досить гострий, і володіє унікальним пікантним смаком. А ще з його допомогою можна розрідити кров. У кайенському перці містяться саліцилати, які безпосередньо виконують потрібну функцію.

Куркума. Речовина володіє масою корисних властивостей, серед яких боротьба зі шкідливим холестерином. Куркумін знижує загальний рівень холестерину в крові, запобігаючи тим самим утворенню бляшок.

Корінь імбиру потужний протизапальний продукт, що дозволяє оздоровити весь організм. Максимальну користь від імбиру можна отримати, вживаючи його у свіжому вигляді. Найпростіший і ефективний спосіб – додати в чай маленький шматочок кореня.

Вище згаданий куркумін присутній також і в кориці, але в меншій кількості. Тому кориця також досить корисна — ну, а з'їсти прянощів зі свіжою випічкою можна досить багато. Додавайте корицю в напої, будь-які страви і десерти, і ваш тиск нормалізується, запалення будуть усунені, а холестерин благополучно виведений.

Користь ананаса в якості антикоагулянта ще до кінця не вивчена. Але в складі фрукта міститься речовина, яка таки володіє розріджуючим ефектом. Це бромелайн. Крім антикоагуляційного ефекту, дана речовина знімає запалення, тому володіє комплексною дією.

Для нормальної роботи організму необхідні антиоксиданти. Вони допомагають очистити організм від шкідливих, токсичних речовин, які провокують розвиток різних патологій. Журавлина багата на природні антиоксиданти, тому успішно очистить організм, посилить імунну функцію, зніме запалення і зміцнить органи серцево-судинної системи.

Помідори по праву вважаються одним з найбільш корисних продуктів для серця, крові і судин. В них міститься достатня кількість вітаміну С і лікопіну, щоб у найкоротший термін зміцнити кровоносну систему. Зазначені речовини допомагають зміцнити серцевий м'яз і стінки судин, тому шанс їх розриву в рази зменшується.

Якщо ви додасте хоч декілька із зазначених продуктів в свій раціон, можете не переживати про небезпеку тромбозу. Але пам'ятайте, що у всьому повинна бути міра і консультація лікаря!