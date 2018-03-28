З 1 липня лікарі почнуть отримуватиме кошти за пацієнтів, які підписали з ними декларацію

Про це в ефірі "5 каналу" заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За її словами, інструкції про те, як це зробити є на сайті МОЗ.

"Уже дуже багато українців знайшли своїх лікарів, і багато хто з нас має своїх лікарів. Від 2 квітня буде можливість підписати з ними декларацію, щоби визнати цього лікаря як свого, і від 1 липня ті лікарі отримуватимуть оплату за кожного з тих пацієнтів, які підписали з ними декларацію", - сказала вона. Супрун також зазначила, що на сайті можна подивитися всі покрокові інструкції відносно того, як обрати лікаря. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 березня, Міністерство охорони здоров'я презентувало на засіданні Кабінету міністрів законопроект "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів".