Чистимо печінку від жирів та токсинів

Неправильний спосіб життя, забруднення навколишнього середовища може призвести до накопичення токсинів і шкідливих речовин в організмі. Вони можуть завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю, передає Ukr.Media.

Детоксикація - кращий спосіб захистити організм від шкідливих токсинів.

За очищення організму відповідає в першу чергу печінка. Тільки вона в змозі провести фільтрацію, відокремити корисні речовини від токсинів. Після такої фільтрації печінка перетворює токсини в менш небезпечні речовини, а потім виводить їх з організму.

Ось головних 10 продуктів, які допоможуть підтримати роботу печінки:

1. Часник: він багатий селеном, який підсилює дію антиоксидантів і сприяє очищенню організму.

У часнику міститься амінокислота аргінін, яка знижує тиск в печінці, вітамін B6, який має протизапальний ефект, і вітамін C - основний захисник організму від клітинного окислення.

2. Грейпфрут - відмінне джерело антиоксидантів і вітаміну С, він сприяє природному очищенню печінки. Все, що вам потрібно зробити, це випити склянку грейпфрутового соку вранці.

Це стимулюватиме виробництво ферментів у печінці, які необхідні для усунення канцерогенів і токсинів.

3. Буряк і морква:ці овочі багаті поживними речовинами і здоровими волокнами, які вимивають токсини з печінки і виводять їх з організму. Крім того, вони очищають кров, що посилює функцію печінки.

4. Зелений чай - один з найкорисніших напоїв для печінки. В ньому міститься антиоксидант катехін, який покращує функцію печінки та має безліч переваг для здоров'я.

5. Свіжа зелень допомагає печінці нейтралізувати пестициди, хімікати та різні метали. Рекомендується споживати її кожен день, щоб забезпечити печінку потужним захистом і поліпшити її функцію.

6. Авокадо містить багато здорових поживних речовин, найцінніша серед них - глутатіон, який підтримує функцію печінки і сприяє детоксикації. Обов'язково споживайте авокадо кожен день!

7. Яблука допомагають підтримати роботу печінки. Волокна в них зв'язують важкі метали в товстій кишці і виводять їх з організму. Вони також містять яблучну кислоту - натуральний засіб, що очищає кров від небезпечних токсинів і канцерогенів.

8. Оливкова олія підтримує печінку - поглинає шкідливі токсини в організмі. Купуйте тільки масло холодного віджиму - воно є кращим джерелом ліпідів, які дуже корисні для очищення організму від шкідливих речовин.

9. Куркума- унікальна спеція, яка використовується для приготування багатьох страв. Вона сприяє детоксикації печінки і вимиванню канцерогенів. Куркуму можна додавати в напої і гарячі страви.

10. Лимони або лимонний сік необхідні, щоб запобігти пошкодженню печінки, простимулювати виробництво ферментів, які допомагають прискорити травлення, виводять відходи і нейтралізують токсини.

Кращий спосіб знайти здоров'я та підтримати роботу печінки - дотримуватися здорової та збалансованої дієти.