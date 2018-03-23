Уляна Супрун пропонує замінити флюорографію анкетуванням

"У нашій роботі запровадження сучасних практик медичної допомоги часто має відбуватися одночасно з руйнуванням застарілих методів. А разом із ними й міфів, породжених совєтською системою охорони здоров’я. Одним із них є проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз.

По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинуті форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить зміни в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже.

По-друге, флюорографічні обстеження часто оминають саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених та вразливих груп населення.

Це є одними з причин, чому туберкульоз виявляють в уже пізній стадії, коли шансів на одужання дуже мало. Як наслідок - Україні за рік від туберкульозу помирає 4000 пацієнтів. Це 11 людей кожного дня. При тому, що держава закуповує необхідні ліки.

У Операційному керівництві з активного скринінгу на туберкульоз ВООЗ радить застосовувати включає систематичний скринінг серед груп високого ризику (http://www.who.int/…/publications/2015/operational_guide/en/).

В цивілізованих країнах це виглядає так:

- На огляді в сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на запитання, що можуть визначити можливість захворювання.

- Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за дві години й пацієнт зможе почати лікуватися.

В комплексі зі змінами на первинній ланці та запровадженням доказових практик у лікування туберкульозу, ми зможемо краще контролювати туберкульоз, вчасно виявляти хворобу та успішніше її лікувати", - написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.