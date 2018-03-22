Їжте гречку, будете здоровими

Науковці стверджують, унікальний склад гречки приносить велику користь організму. Адже такої великої кількості білків і вітамінів мало де можна відшукати.Зокрема, у гречці міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. У складі цієї крупи також присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо.

Незважаючи на досить високу калорійність (313 кілокалорій на 100 грамів продукту), вона містить повільні і корисні вуглеводи, а також велику кількість клітковини. Саме тому гречка насичує організм енергією на тривалий час і не відкладається в жирах.

Гречка знижує рівень холестерину, завдяки полінасиченим жирам, які містяться в її складі, а також допомагає прискорити метаболізм. Так що, якщо ви бажаєте розпрощатися із зайвими сантиметрами на талії – обов'язково додайте крупу в свій раціон.

Цінна гречка і завдяки речовині рутину, який міститься в каші. Він відповідає за засвоєння вітаміну С в організмі. Як відомо, вітамін С – це молодість нашої шкіри і здоров'я організму. Антиоксидант сьогодні особливо популярний завдяки своїм властивостям перешкоджати появі передчасних ознак старіння.

Дуже корисна гречка для вагітних. Фолієва кислота і залізо, якими багатий цей продукт, сприяють повноцінному розвитку дитини в утробі матері.

Навесні гречана каша цінна завдяки вітаміну В9. По-перше, він підвищує імунітет людини, а по-друге, зміцнює волосся і нігті, а також покращує колір обличчя.

Незважаючи на користь для організму, зловживати гречкою теж не варто. Не слід також вживати велику кількість гречаної крупи тим, хто страждає на цукровий діабет, бо крохмаль сприяє підвищенню цукру в крові. Особливо акуратно до її вживання слід ставитися гіпертонікам, оскільки може бути ризик розширення судин.