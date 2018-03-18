Робот-терапевт самостійно визначає онкозахворювання у людей

Вчені змогли навчити комп'ютер самостійно ставити діагноз людям. Поки робот-терапевт знаходить тільки рак мозку, але в майбутньому дослідники сподіваються навчити систему визначати інші види онкозахворювань. Німецькі медики завантажили в систему штучного інтелекту (ІІ) зразки пухлин головного мозку на різних стадіях, а точніше результати обстежень 2800 хворих на рак, з анамнезу яких він дізнався про симптоматику 91 виду злоякісних клітин. Потім фахівці попросили комп'ютер перевірити тисячу вибраних пацієнтів з підозрою на онкологію. Виявилося, що система змогла не тільки правильно виявити хворих, у яких раніше був підтверджений рак, але і знайти нових, повідомляє журнал Nature.

Експерти додають, що навіть висококваліфіковані фахівці не завжди можуть діагностувати це страшне захворювання, так як існує більше сотні типів раку мозку. Розпізнати злоякісне новоутворення допомагає біологічний відбиток, який накладає онкологія на організм хворого. Дослідивши величезні масиви даних, комп'ютер навчився зіставляти аналізи хворих і визначати вид захворювання. На основі цього "натасканого" на онкологію штучного інтелекту створений віртуальний терапевт. У майбутньому дослідники сподіваються навчити робота-медика визначати і інші види онкозахворювань.

Розумним помічником зацікавилися спеціалізовані медустанови. Перший дослідний зразок з'явиться в кінці 2018 року, завершення тестування заплановано на кінець 2019 го.