Bioderma: медичне вирішення дерматологічних проблем

Люди з проблемною шкірою постійно шукають варіанти позбавлення від проблем, перебираючи безліч косметичних брендів. Мало хто розуміє, що використовувати потрібно не парфумовані засоби, а медичну косметику. Вона дасть не тимчасовий ефект, а повністю усуне дерматологічні недоліки.

Багато клієнтів косметологів і дерматологів вже знайомі з лікувальною косметикою Bioderma. Компанія розробила кілька косметичних лінійок спільно з Національним центром наукових досліджень, саме тому вся косметика націлена на довгострокові результати.

В асортименті компанії є засоби для догляду за шкірою обличчя і тіла, волоссям, також є сонцезахисні креми, косметика для дітей і для зняття макіяжу. Розробники створили високоякісну косметику для боротьби з прищами, акне, сухістю і надмірною жирністю шкіри. Варто зазначити, що марку Bioderma рекомендують французькі дерматологи. Вона визнана й іншими європейськими країнами.

Найпопулярніша серія бренду — Bioderma Atoderm. Всі засоби призначені для сухої, чутливої та атопічної шкіри. Ті, хто постійно страждає від свербіння та лущення, нарешті можуть вирішити проблему. Креми, бальзами, гелі для душу ефективно впливають на шкіру, живлять її та знімають алергічні реакції. Цю серію можна також застосовувати при алергічних реакціях на сонце та побутову хімію.

Кожна косметична серія націлена на вирішення певних проблем шкіри. Наприклад, Bioderma White Objective бореться з пігментними плямами. До лінійки входять креми, тоніки, сироватка. Дезодоранти, гелі та креми лінійки Bioderma Sensibio розраховані на людей з чутливою шкірою. Серія Bioderma ABC Derm призначена для дітей. До неї входять гелі для душу, міцелярна вода, креми від попрілостей і сухості.

Вся косметика марки Bioderma протестована та сертифікована. Вона продається в більш ніж 70 країнах, що свідчить про ретельний контроль продукції не тільки виробниками.