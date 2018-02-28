220 тис. доз вакцин від кору, паротиту та краснухи надійдуть в регіони вже до кінця тижня

Розпочалася доставка 220 тис. доз вакцин від кору, паротиту та краснухи (КПК), які надійдуть в усі області України вже до кінця тижня. У першу чергу вакцини були направлені у ті регіони, які найбільше потребують вакцин, - Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську, Київську області та місто Київ.

Нагадаємо, що відповідно до графіку поставок, нова партія мала прибути в Україну лише в квітні. Проте, зважаючи на ріст охоплення вакцинацією проти кору дітей і, відповідно, більше використання вакцини, Міністерство охорони здоров’я замовило прискорену доставку вакцини КПК.

Вакцина, закуплена за кошти держбюджету, надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації у контексті спалаху кору.

“Ми хотіли б скористатися цією можливістю та нагадати батькам про важливість та терміновість вакцинації дітей. У ці складні часи я покладаюся на батьків, родини та лікарів, щоб забезпечити можливість для усіх дітей отримати дві необхідні дози для повного захисту від кору”, - наголосила Джованна Барберіс, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Загалом цього року в Україну доставлять більше 2 мільйонів доз вакцини проти кору. Цієї кількості буде достатньо для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують. Наступна поставка вакцини проти кору – 800 тис. доз КПК – планується на кінець березня.

Специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти. 2 дози вакцини КПК захищають від кору: згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. В середовищі, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98%, хвороба не буде поширюватися. Охоплення вакцинацією формує так званий колективний імунітет.

МОЗ закликає батьків вчасно вакцинувати своїх дітей відповідно до Календаря щеплень, і надолужити щеплення, якщо вони були пропущені за графіком.