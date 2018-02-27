Вчені знайшли спосіб побороти депресію

Вчені з США виявили простий засіб боротьби з депресією. Фахівці встановили, що вживання в їжу свіжих фруктів, овочів і цільнозернових продуктів знижує ризик психічного розладу. Вони прийшли до такого висновку після проведення шестирічного експерименту зі спостереження за людьми похилого віку.

Учасники були розділені на три основні групи за рівнем відповідності їх харчування дієті DASH (дієтичний підхід до припинення гіпертонії), середземноморської і традиційної західної дієт.

Як показали результати спостереження, ризик виникнення депресії був нижче у представників групи, що харчувалися переважно продуктами, що входять в раціон при дієті DASH (фрукти, овочі і знежирені продукти). Найвищий показник виникнення депресії був у тих учасників, чиє харчування більше відповідало західній дієті з високим вмістом червоного м'яса.

За словами дослідників, їх робота не доводить, що дієта DASH веде до зниження ризику психічного розладу, а лише демонструє певний взаємозв'язок.

Раніше вчені встановили, що всього годину зарядки в тиждень також помітно знижує ймовірність розвитку депресії, повідомляє портал EurekAlert.