Експерти назвали ліки, які провокують інфаркт та інсульт

У результаті досліджень вчені встановили, що ібупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамінова кислота і напроксен можуть призвести до серцевого нападу або інсульту. Відзначається, що даний висновок був зроблений в результаті вивчення даних 56 тисяч дорослих пацієнтів, які страждають від гіпертонії. Так, виявилося, що найбільш небезпечним є целекоксиб - в одного з 105 осіб, які брали дані ліки, за чотири тижні відбувався інсульт або інфаркт. Відзначається, що найбільш безпечною в даному плані виявилася мефенамінова кислота: інсульт або серцевий напад стався в одного з 394 чоловік.