Народна медицина: Як почистити судини від холестерину
Через забиті холестерином судини у людей виникають проблеми із серцем.
Через неправильний спосіб життя та шкідливе харчування судини можуть забиватись. Це призводить до утворення тромбів. Пропонуємо спробувати народний засіб, які очистить судини.
Для цього потрібно взяти - часник (8 голівок); трохи імбиру; 300 грамів чистої питної води; лимон (8 шт). Лимони вимити і нарізати на шматочки, очистити часник та імбир. Потім додати усі інгредієнти у блендер і змішати, поки не отримате однорідну суміш. Після цього перелити суміш в каструлю і додати води. Поставити каструлю на вогонь і як тільки суміш почне закипати, зняти. Зберігати у пляшках. Даний засіб слід приймати щодня, по 1 ст. л. за дві години до їжі, на голодний шлунок.