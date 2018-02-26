Народна медицина: Як почистити судини від холестерину

Через неправильний спосіб життя та шкідливе харчування судини можуть забиватись. Це призводить до утворення тромбів. Пропонуємо спробувати народний засіб, які очистить судини.

Для цього потрібно взяти - часник (8 голівок); трохи імбиру; 300 грамів чистої питної води; лимон (8 шт). Лимони вимити і нарізати на шматочки, очистити часник та імбир. Потім додати усі інгредієнти у блендер і змішати, поки не отримате однорідну суміш. Після цього перелити суміш в каструлю і додати води. Поставити каструлю на вогонь і як тільки суміш почне закипати, зняти. Зберігати у пляшках. Даний засіб слід приймати щодня, по 1 ст. л. за дві години до їжі, на голодний шлунок.