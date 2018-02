Вчені назвали причину третини всіх смертей у світі

Приблизно третина смертей у всьому світі відбувається через захворювання органів серцево-судинної системи, повідомляється в дослідженні, опублікованому в Journal of the American College of Cardiology.

Стаття охоплює дослідження, проведене більше 2 тисячами експертів з 133 країн світу і аналізі медичних даних за період з 1990 по 2015 роки.

У 1990 році на кожні 100 тисяч чоловік було зареєстровано близько 393 смерті від серцево-судинних захворювань. У 2015 році в світі було зареєстровано більше 400 мільйонів чоловік, які страждають від захворювань органів серцево-судинної системи і майже 18 мільйонів випадків смерті від них.

При цьому наголошується, що середній показник смертності через цю причину знижується і в 2010 році на кожні 100 тисяч осіб припадало 307 випадків смертей від захворювань серця і судин. У наступні п'ять років цей показник знизився до 286.

Найбільше число смертей від серцево-судинних захворювань припадає на країни Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Америки, Африки та Океанії. Найменше число смертей від цих причин зареєстровано в Японії, Андорі, Перу, Франції, Ізраїлі та Іспанії. Відзначається зниження рівня смертності також в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії, Південній Кореї.

Своїм дослідженням вчені намагаються в черговий раз привернути увагу політиків і медиків до проблеми серцево-судинних захворювань, основними чинниками виникнення яких вважаються погане харчування, високий рівень холестерину, куріння тютюну, надмірне вживання алкоголю і ожиріння.