Пік нових випадків захворювання на кір уже пройдено

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за минулий тиждень (станом на 16 лютого 2018 року) на кір захворіли 827 людей: 287 дорослих і 511 дітей. Це трохи більше – на 3,6% - ніж попереднього тижня, проте менше, ніж наприкінці січня.

Всього впродовж семи тижнів 2018 року на кір захворіли 5097 людей – 1693 дорослих і 3404 дитини. Госпіталізовано 3464 людини.

Найбільше людей захворіли в Івано-Франківській (1141), Одеській (875), Закарпатській (832), Чернівецькій (551) та Львівській (333) областях.

Найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Чернігівській (1), Харківській (3), Сумській і Луганській (по 4 випадки), Черкаській (12) областях.

З початку року від ускладнень кору померло четверо дітей і двоє дорослих: 3 дітей і 1 дорослий в Одеській області, 1 дорослий – в Івано-Франківській і 1 дитина в Закарпатській області. Останній випадок підтвердився минулого тижня – померла 5-місячна дитина в Одеській області від ускладнень, спричинених кором і двосторонньою пневмонією. Планове щеплення дитині повинні були зробити, відповідно до національного Календаря профілактичних щеплень, у 12 місяців.

«Рівень вакцинації у 95-98% створює в країні так званий колективний імунітет, за рахунок якого ми можемо захистити людей, яким щеплення від кору не можна зробити за медичними показаннями чи тим дітям, які ще не досягли віку 1 рік. Наразі Україна наблизилась до цієї цифри у плановій вакцинації. Так, за минулий рік вакциновано 93,3% дітей віком 1 рік і 90,7% дітей віком 6 років, – зазначив Віктор Ляшко, заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». – Саме низький рівень вакцинації в попередні роки став причиною спалаху кору в Україні. Ось чому потрібно всім вакцинуватися вчасно».

Станом на 15 лютого 2018 року, в рамках посиленої імунізації було провакциновано 75,3% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 80,2% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини.

В Україні наявні близько 228 тисяч доз вакцини КПК. Уже наприкінці цього місяця в Україну прибудуть ще 220 тисяч доз вакцини, які будуть одразу передані в регіони. Тим часом МОЗ продовжує здійснювати перерозподіл в області, де епідситуація складна і є потреба в додаткових вакцинах. Зокрема, готується поставка в Івано-Франківську область і новий перерозподіл в Одеську область. Загалом,у 2018 році Україна буде забезпечена майже 2-ма мільйонами доз вакцини проти кору, закупленими за кошти державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Цієї кількості вакцин буде достатньо для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують.

Нагадуємо, що вакцинація є єдиним способом захисту від кору. Від цієї інфекції немає специфічного лікування. МОЗ України наполегливо радить батькам дотримуватися національного Календаря профілактичних щепленьта зробити своїм дітям щеплення від інших хвороб.