У вмираючих людей знайшли ліки від раку

Вчені Північно-Західного університету в США виявили, що у смертельно хворих людей, які страждають від хореї Хантінгтона, ризик раку знижується на 80 відсотків. Виявилося, що пухлинні клітини чутливі до дефектної форми білка хантінгтіна, який також викликає загибель нервових клітин. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

Хорея Хантінгтона - генетичне захворювання нервової системи, викликане множенням кодону (триплетів нуклеотидів) CAG в гені HTT, який кодує хантінгтін. В результаті у білка спостерігається надлишок амінокислоти глутамін. Це призводить до атрофії стриатума - відділу головного мозку, що контролює рухові реакції і умовні рефлекси, а на пізніх стадіях спостерігається руйнування кори головного мозку. Захворювання невиліковне і веде до смерті через 15-20 років після появи перших симптомів.

Показано на мишах, що доставка хантінгтіна в пухлинні тканини яєчників значно уповільнює ріст пухлини без побічних ефектів. При цьому рак не розвивав стійкість до цього типу лікування. Крім того, препарат був успішно випробуваний на інших типах злоякісних пухлин, у тому числі молочної залози, передміхурової залози, печінки, мозку, легенів, шкіри та товстої кишки.