Розроблено універсальну вакцину від раку

З'єднання, яке змушує імунні клітини атакувати пухлину, доставляється в лімфатичні вузли за допомогою білка альбуміну. Стаття дослідників опублікована в журналі Nature Communications, коротко про неї розповідається в прес-релізі на MedicalXpress.

До складу вакцини входять антигени - білки, що дозволяють лімфоцитам розпізнавати різні типи злоякісних пухлин. Вчені додали до антигенів барвник Evans blue, який зв'язується з альбуміном - білком, що міститься в сироватці крові і синтезується в печінці. До них також приєднали невеликий фрагмент ДНК, що підсилює імунну реакцію.

Комплекс антитіло-барвник був названий AlbiVax. Після ін'єкції AlbiVax зв'язується з сироватковим білком і доставляється ним у лімфатичні вузли, де відбувається активація лімфоцитів.

Препарат протестували на декількох типах пухлин, в тому числі на раку тимусу у мишей. Сімом тваринам робили три ін'єкції з інтервалом в два тижні між кожною. На 70 день експерименту вакцинованим гризунам впровадили пухлинні клітини. Через чотири місяці живими залишилися п'ять мишей. Цим тваринам прищепили ще одну дозу ракових клітин, і через шість місяців вижили чотири піддослідних гризуна. Експерименти на мишах з раком легенів показали, що нановакцина сприяє повній регресії пухлин.