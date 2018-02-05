Як обрати і правильно носити компресійний трикотаж?

Купити компресійний трикотаж для профілактики та лікування варикозу. Широкий асортимент та консультації при виборі.

Компресійний трикотаж купити легко і просто в магазині «Допомога» - вашій увазі пропонується розмаїтий вибір моделей, різного розміру, дизайну та кольору. Також ви можете обрати колготи, гольфи профілактичні та лікувальні, з різними класами компресії.

Обираємо компресійний трикотаж

Еластичні вироби, що здавлюють стінки кровоносних судин, можуть бути профілактичними та лікувальними. Тому основний критерій вибору – призначення, що залежить від недугу та його стадії. Для початкових стадій варикозу обираються колготи та гольфи профілактичні, при загостренні хвороби – лікувальні, від 2 ступеня компресії.

Інші критерії:

· Тип виробу – гольфи, панчохи чи колготки;

· Рівень компресії – визначається лікарем флебологом;

· Розмір – підбирається по розмірній таблиці виробника, для цього необхідно зняти мірки (гомілка, ікри, під колінною чашечкою, середина стегна, під сідницями);

· Виробник – віддавайте перевагу відомим компаніям, що підтверджують якість виробів сертифікатами якості.

За градацією компресії розрізняють – 1 ступінь, не більше 23 міліметрів ртутного стовпчика, використовується при збільшених венах, зірочках і судинній сіточці, болях в ногах.

Другий – не більше 33 мм, призначаються при тромбофлебіті, варикозному розширенні вен середньої тяжкості.

Третій – не більше 45 мм, використовуються при венозній недостатності з трофічними порушеннями.

Четвертий – вище 50 мм, призначаються при порушеннях току лімфи.

Колготи, гольфи для профілактики використовується на початку розвитку варикозу, судинній сіточці. Рівень компресії таких виробів становить не більше 20 мм.рт.ст.

Чому варто обрати компресійний трикотаж у Dopomoga.ua

При регулярному носінні компресійних колгот з компресійним ефектом відбувається стискування розширених венозних стінок, звужується просвіт, посилюється відтік венозної крові. За відсутності застою крові, знижується її в’язкість і ризик виникнення тромбів. Трикотажні вироби, навіть невеликої компресії, здатні зменшувати діаметр просвіту в 2 рази і посилювати кровотік у 5 разів.

Лікування з використанням компресійних виробів допомагає зменшити діаметр вен, покращити роботу клапанного механізму, прискорити зворотній кровотік, зняти набряки і больові відчуття.

Основні переваги лікувальних панчох та гольфів у магазині «Допомога»:

· Висока якість, підтверджена фірмовими сертифікатами;

· Великий вибір моделей – гольфи, панчохи, колготи, моделі для вагітних;

· Можливість обрати привабливий відтінок;

· Безпечність та гіпоаллергенність матеріалів.

Починати носити еластичні моделі колгот необхідно, якщо ви помітили набряки на гомілках і щиколотках. Носіння таких виробів усуне застійні явища, активізує циркуляцію крові та лімфи, покращить функції капілярів. Обирати лікувальний трикотаж потрібно після консультації з лікарем.