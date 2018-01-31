Внутрішньо маткові спіралі не захистять від хламідіозу

Хламідіоз у жінок - це запалення, дисбактеріози, патологія маткових труб, позаматкова вагітність, ускладнення при пологах, викидні і т. п. Після запальних захворювань жіночих статевих органів, викликаних цією інфекцією, в сім разів частіше виникає позаматкова вагітність. Після одного перенесеного запалення стають безплідними 13 відсотків жінок, після двох - 36 відсотків, після трьох - 75 відсотків. Чоловікам, що заразилися хламідіозом, загрожують серйозні ускладнення: уретрити, простатити та інші запальні урогенітальні захворювання.

Найефективніший засіб запобігання від хламідіозу, як, втім, і від інших ЗПСШ, - моногамні відносини, тобто один партнер. Якщо ж такий не один - користуйтеся презервативом. Західні фахівці пропонують в якості засобів захисту також сперміциди і контрацептивні губки. Не варто забувати, що чужими рушниками і чужою білизною користуватися теж не можна.

Якщо людина схильна до запальних захворювань і вагінальних інфекцій, краще відмовитися від внутрішньоматкових спіралей. Оскільки останні сприяють розвитку бактеріальних вагінітів, а значить, і хламідіозу.

Тому дуже важливо обстежитися у гінеколога при перших же підозрілих симптомах. Вчасно і правильно призначене лікування позбавить від довгих і неприємних ходінь по лікарських кабінетах і лабораторіях.