Вчені назвали найнебезпечніші продукти харчування

Вживання продуктів харчування тваринного походження з високим рівнем вмісту холестерину може підвищити ризик розвитку злоякісних пухлин і збільшити швидкість їхнього зростання до ста разів. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі в ході дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Cell Stem Cell.

У дослідженні вчені використовували генетично модифікованих мишей зі зміненим геном, який кодує фермент Lpcat3. Даний білок контролює синтез фосфоліпідів, з яких складається клітинна мембрана.

В ході дослідження з'ясувалося, що збільшення концентрації холестерину приводить до росту і поділу стовбурових клітин в тканинах кишечника.

Дефектні стовбурові клітини, які починають безконтрольно ділитися, є основною причиною розвитку раку. Тим самим холестерин є причиною не тільки потовщення клітин товстого кишечника, але також пов'язаний і з швидким зростанням пухлин в цих же тканинах. Чи впливає холестерин на розвиток інших форм раку, поки не відомо.