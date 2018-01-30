Набув чинності закон про медреформу

30 січня набув чинності Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VIII від 19.10.2017. Підготовчий етап впровадження медичної реформи триває ще з минулого року. Тепер є законні підстави прийняти низку рішень, щоб вчасно реалізувати заявлений раніше план реформування первинної ланки охорони здоров’я.

Уже триває підготовка до створення Національної служби здоров’я України— національного страховика, який укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення. Тепер зможемо оголосити конкурс на посаду голови НСЗУ та двох його заступників. Плануємо, що до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу.

Також розпочався процес автономізації медзакладів – перетворення медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства. У такому статусі вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету. Звертаємо увагу керівників медзакладів на важливість ознайомлення з законодавством та нашими рекомендаціями щодо процесу автономізації.

Для входження в реформу заклад первинної медичної допомоги має обрати медичну інформаційну систему (МІС) та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, яка наразі працює в тестовому режимі, привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення.

Українці почнуть вибирати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними Декларації з квітня 2018 року. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.